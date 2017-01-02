"Бавария" подтвердила, что Пол Клемент ведет переговоры с "Суонси"

"Суонси" ведет переговоры с тренером "Баварии" Полом Клементом, которого рассматривает на позицию наставника команды. Как сообщает официальный твиттер мюнхенцев, стороны уже начали официальные переговоры. Ранее Клемент работал в ряде клубов на позиции ассистента, а с начала текущего сезона помогает в "Баварии" Карло Анчелотти. В сезоне-2015/16 он возглавлял "Дерби" и оставил команду в феврале на пятом месте в чемпион-лиге.

Ранее "Суонси" возглавлял Боб Брэдли, но он был уволен за неудовлетворительные результаты, и на данный момент командой временно руководит Алан Кертис.