17:02 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Бавария" подтвердила, что Пол Клемент ведет переговоры с "Суонси"

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"Суонси" ведет переговоры с тренером "Баварии" Полом Клементом, которого рассматривает на позицию наставника команды. Как сообщает официальный твиттер мюнхенцев, стороны уже начали официальные переговоры. Ранее Клемент работал в ряде клубов на позиции ассистента, а с начала текущего сезона помогает в "Баварии" Карло Анчелотти. В сезоне-2015/16 он возглавлял "Дерби" и оставил команду в феврале на пятом месте в чемпион-лиге. 

Ранее "Суонси" возглавлял Боб Брэдли, но он был уволен за неудовлетворительные результаты, и на данный момент командой временно руководит Алан Кертис.

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Материалы REN-TV

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