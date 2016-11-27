"Бавария" хочет пригласить Клоппа на место Анчелотти

"Бавария" планирует сделать предложение главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу, сообщает Sunday People. В мюнхенском клубе недовольны работой итальянца Карло Анчелотти.

Клопп возглавил "Ливерпуль" по ходу прошлого сезона и вывел команду в финал Лиги Европы, в котором она уступила "Севилье". В этом году команда идет в лидирующей группе премьер-лиги.

Анчелотти принял "Баварию" летом. Команда отстает на три очка от новичка бундеслиги "Лейпцига". На этой неделе мюнхенцы проиграли в Лиге чемпионов "Ростову" (2:3). Несмотря на это, команда вышла в плей-офф со со второго места.