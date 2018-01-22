"Бавария" готовит 100 миллионов евро на покупку Бэйла?

"Бавария" планирует заключить контракт с нападающим "Реала" Гаретом Бэйлом. Как утверждает Don Balon, мюнхенцы готовы выплатить за форварда 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что будущее валлийца в "Королевском клубе" зависит от того, как он проведет вторую часть текущего сезона. В услугах 28-летнего игрока также заинтересован "Манчестер Юнайтед".