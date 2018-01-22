13:08 | Футбол — Трансферы

"Бавария" готовит 100 миллионов евро на покупку Бэйла?

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"Бавария" планирует заключить контракт с нападающим "Реала" Гаретом Бэйлом. Как утверждает Don Balon, мюнхенцы готовы выплатить за форварда 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что будущее валлийца в "Королевском клубе" зависит от того, как он проведет вторую часть текущего сезона. В услугах 28-летнего игрока также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

точно, на атрибутике 146 миллиардов заработали!

17:42

atl4nt

Инфляцию учитываем?

17:07

Рюрик 09

За сто купили, за сто продали. Да эти годы Гарик не на лавке сидел - помог и титулы выигрывать и на атрибутике навариться. Умеют в Реале работать.

13:18