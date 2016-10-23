"Бавария" готова заплатить за Лукаку 65 миллионов евро?

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку может стать игроком "Баварии", утверждает The Sun. Мюнхенцы пристально следят за выступлением бельгийца в текущем сезоне и готовы выделить на его трансфер 65 миллионов евро. Сделку планируется осуществить летом 2017 года.
Ранее форвард заявлял, что со следующего сезона хочет выступать за команду, которая будет регулярно участвовать в Лиге чемпионов.
ростовский свин
а левандовски в реал продать милионов за 60-70??? зная руководство баварии такое вполне можно допустить - лукаку значительно моложе .
11:58