11:09 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Бавария" готова заплатить за Лукаку 65 миллионов евро?

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Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку может стать игроком "Баварии", утверждает The Sun. Мюнхенцы пристально следят за выступлением бельгийца в текущем сезоне и готовы выделить на его трансфер 65 миллионов евро. Сделку планируется осуществить летом 2017 года.

Ранее форвард заявлял, что со следующего сезона хочет выступать за команду, которая будет регулярно участвовать в Лиге чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ростовский свин

а левандовски в реал продать милионов за 60-70??? зная руководство баварии такое вполне можно допустить - лукаку значительно моложе .

11:58

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