"Бавария" готова сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком команды

"Бавария" сделает попытку приобрести форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Daily Mirror. Немецкий клуб готов предложить чилийскому футболисту зарплату в 350 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Ранее сообщалось, что из гонки за 28-летним футболистом выбыл "ПСЖ", который оказался не готов платить такую зарплату игроку. Ранее сообщалось, что Санчес может уйти из "Арсенала", за который выступает с 2014 года, если ему не предложат новый контракт с увеличенной зарплатой. Нынешнее соглашение Санчеса с "канонирами" истекает летом 2018 года.

Всего за "Арсенал" он провел 144 матча, в которых забил 72 мяча и отдал 42 голевые передачи.