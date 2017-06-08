"Бавария" готова сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком команды

"Бавария" сделает попытку приобрести форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Daily Mirror. Немецкий клуб готов предложить чилийскому футболисту зарплату в 350 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.
Ранее сообщалось, что из гонки за 28-летним футболистом выбыл "ПСЖ", который оказался не готов платить такую зарплату игроку. Ранее сообщалось, что Санчес может уйти из "Арсенала", за который выступает с 2014 года, если ему не предложат новый контракт с увеличенной зарплатой. Нынешнее соглашение Санчеса с "канонирами" истекает летом 2018 года.
Всего за "Арсенал" он провел 144 матча, в которых забил 72 мяча и отдал 42 голевые передачи.
баламошка
А Кокорина не готова Бавария сделать самым высокооплачиваемым игроком? Нам бы надо некоторых из российских футболистов спихнуть за границу, подальше от бабушкиных пенсий, так как жрут они очень много, а вот игрой радовать бабушек не хотят) Пусть лучше жрут в германиях, испаниях и англиях. Вон, лёнька-космонавт всё правильно делает) Скоро начнёт опустошать западные закрома британских макдональдсов, чтобы нашим пенсионеркам дышалось свободнее, чтобы в домах их было отопление, чтобы не мёрзли они, обнимая холодные батареи, живя при этом в самой богатой ресурсами стране в мире.
22:00
hottie
Это в год зп у него будет 18200000. Не играет он на стока
21:37