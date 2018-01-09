Бауэр попрощался с "Рубином" на русском языке

Защитник Мориц Бауэр в своем Инстаграме обратился к болельщикам "Рубина" на русском языке. Сегодня стало известно о его переходе из казанского клуба в "Стоук Сити". С англичанами игрок сборной Австрии заключил контракт на 4,5 года.

"Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжелый для меня момент - сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб "Рубин" и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю!" - написал Бауэр в Инстаграме.