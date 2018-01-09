Бауэр попрощался с "Рубином" на русском языке

Защитник Мориц Бауэр в своем Инстаграме обратился к болельщикам "Рубина" на русском языке. Сегодня стало известно о его переходе из казанского клуба в "Стоук Сити". С англичанами игрок сборной Австрии заключил контракт на 4,5 года.
"Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжелый для меня момент - сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб "Рубин" и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю!" - написал Бауэр в Инстаграме.
Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжёлый для меня момент - сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб "Рубин" и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю! Пока.. 🙏🙏 Dear Friends, dear Fans It is a heartbreaking moment for me to announce that I will not continue my career in kazan. I fell in love with the club rubin and aspecially with the city kazan. I want to thank all the people who hostet me so warmly like I never expired before, I felt home! You will always have a big part in my heart. Kazan I love you! Goodbye.. 👋 #fcrk#нашрубин#казань#мойдом#heartbreakingmoment#newchallange#dreamcometrue#thankful#pursuitofhappiness#keepgoing#justdoit#thankyou❤️💚 @fcrk
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Обидно, что Рубин попал в такую тяжёлую финансовую ситуацию. Удачи Бердыеву во втором круге чемпионата.
20:10 9 января