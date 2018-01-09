18:22 9 января | Футбол — Трансферы

Бауэр перешел из "Рубина" в "Стоук Сити"

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По информации "СЭ", защитник "Рубина" Мориц Бауэр подписал контракт со "Стоук Сити". В ближайшее время об этом будет объявлено официально. Сделка оценивается примерно в 5 миллионов фунтов. 

Мориц Бауэр перешел в "Рубин" летом 2016 года из "Грассхоппера". В сезоне-2016/17 он провел 23 матча и отметился 4 передачами , а в текущем сезоне принял участие в 18 поединках в чемпионате и Кубке России. В сентябре 2017 года Бауэр дебютировал в сборной Австрии и на данный момент отыграл 4 поединка в составе национальной команды. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Lennon

Одно из светлых пятен в море горе-легионеров в РФПЛ.... Обидно, что уходят одни из лучших....

20:58 9 января

К.Б.Ын

За 4 купили, продали за 5. Баланс положительный)

19:08 9 января

Джин_SM(v3)

Рубин не ФНЛ наладился?

19:05 9 января

Паснаход

Ну правильно. Двух лучших легионеров продали. Жонатас. Теперь Бауэр. А метшиновские действительно днища так и висят балластом. Слов печатных не хватает! Дармоеды проклятые!

18:32 9 января