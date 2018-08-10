Батшуайи намекнул на переход в "Валенсию"

Форвард "Челси" Миши Батшуайи дал понять, что он перейдет в "Валенсию". Бельгийский игрок в своем Твиттере опубликовал рисунок летучей мыши - символа испанского клуба.

🦇 ... – Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 10 августа 2018 г.

Позднее он также ретвитнул запись "Валенсии", где говорится, что у них скоро появится "новая летучая мышь".

24-летний нападающий в прошлом сезоне провел 12 матчей в чемпионате Англии и забил два мяча, а также играл в аренде за дортмундскую "Боруссию" (10 матчей и семь мячей в бундеслиге).