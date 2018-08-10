17:45 | Футбол — Трансферы

Батшуайи намекнул на переход в "Валенсию"


Форвард "Челси" Миши Батшуайи дал понять, что он перейдет в "Валенсию". Бельгийский игрок в своем Твиттере опубликовал рисунок летучей мыши - символа испанского клуба.

 

Позднее он также ретвитнул запись "Валенсии", где говорится, что у них скоро появится "новая летучая мышь".

 

24-летний нападающий в прошлом сезоне провел 12 матчей в чемпионате Англии и забил два мяча, а также играл в аренде за дортмундскую "Боруссию" (10 матчей и семь мячей в бундеслиге).

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/

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