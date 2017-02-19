19:01 | ФУТБОЛ — Трансферы

Бассогог вместо "Локомотива" перешел в "Хэнань Цзянье"

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Нападающий "Ольборга" Кристиан Бассогог, которым интересовался "Локомотив", перешел в китайский "Хэнань Цзянье", сообщает сайт датского клуба. Ранее сообщалось, что московская команда предлагала за 21-летнего футболиста 5,4 миллиона евро. В начале февраля Бассогог стал победителем Кубка африканских наций в составе сборной Камеруна.

В текущем сезоне Бассогог забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 21 матче чемпионата Дании. На Кубке африканских наций он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 6 встречах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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