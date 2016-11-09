16:04 | ФУТБОЛ — Трансферы

Бартон может перейти в "Бернли" или "Астон Виллу"

0
0
0

34-летний полузащитник Джоуи Бартон может продолжить карьеру в "Бернли". Как сообщает Daily Mail, английский клуб следит за ситуацией вокруг контракта игрока с "Рейнджерс", в составе которого Бартон не играл с сентября. Хавбек был отстранен на несколько недель из-за конфликта с одноклубниками и подозрений в запрещенных ставках. В связи с этим Бартон договорился о разрыве контракта с клубом из Глазго.

Помимо "Бернли" на Бартона претендует "Астон Вилла", которая в нынешнем сезоне выступает в чемпион-лиге.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ