"Барселона" заинтересовалась полузащитником "Ниццы"

Полузащитник "Ниццы" Жан-Микаэль Сери привлек внимание топ-клубов своей удачной игрой в нынешнем сезоне. Как сообщает El Mundo Deportivo, за хавбеком следят скауты "Барселоны", которая рассматривает возможность его подписания. По данным источника, покупка Сери обойдется заинтересованному клубу в 40 миллионов евро.

– Я могу сделать большую карьеру и без перехода в "Барселону", – отмечал ранее Сери. – Но если удастся попасть в "Барселону", то это будет колоссальный шаг вперед. Мне очень нравится эта команда.