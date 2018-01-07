"Барселона" выплатит около 4 миллионов евро "Васку да Гама" за трансфер Коутинью

"Барселона" заплатит "Васку да Гама" 2,5 процента от стоимости трансфера Филиппе Коутинью из "Ливерпуля", информирует Globo Esporte. В течение месяца каталонцам необходимо перевести на счет бразильского клуба 3,2 миллиона евро. Кроме того, "Васку да Гама" может получить около миллиона в качестве бонусов.

Напомним, вчера Коутинью подписал с "Барселоной" контракт до 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.

25-летний бразилец является воспитанником "Васку да Гама", за который он выступал до 18 лет. После этого он защищал цвета "Интера", "Эспаньола" и "Ливерпуля".

"Барселона" объявила о подписании Коутинью