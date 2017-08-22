"Барселона" возобновила переговоры по трансферу Ди Марии?

Руководство "Барселоны" решило возобновить переговоры по трансферу нападающего "ПСЖ" Анхеля Ди Марии, сообщает Marca. По информации источника, каталонцы близки к тому, чтобы отказаться от попыток подписать контракт с полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутинью.

Ранее появилась информация, что английский клуб проигнорировал дедлайн по сделке с испанским грандом. Каталонцы предлагали за 25-летнего бразильца 118 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Ди Мария выступает за "ПСЖ" с 2015 года. За два сезона в составе парижан он провел во всех турнирах 89 матчей, забив 28 голов.