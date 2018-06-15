"Барселона" включилась в борьбу за Головина

"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, утверждает Marca. Каталонцы готовы побороться с "Ювентусом" за 22-летнего россиянина. Туринцы давно следят за игрой российского хавбека.

Тем не менее, отмечается, что Головин является запасным вариантом "Барселоны". Каталонцы будут вести переговоры по россиянину только если не смогут договориться с "Аяксом" по хавбеку Френки де Йонгу.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Александр Головин отметился двумя голевыми передачами и голом со штрафного на последних секундах встречи.

​В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

Александр Головин: "Горжусь, что мной интересуется "Ювентус" //

Губерниев ждет от Головина еще хороших игр за сборную России и перехода в "Ювентус" //

Лучшие матчи Головина: от молодежки "Манчестер Сити" до Саудовской Аравии