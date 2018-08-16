"Барселона" сообщила о переходе Марлона в "Сассуоло"

Защитник "Барселоны" Марлон станет игроком "Сассуоло", сообщает официальный сайт каталонского клуба. Стороны достигли договоренности о трансфере.

Сообщается, что итальянский клуб заплатит за игрока шесть миллионов евро. При этом "Барса" сохраняет право обратного выкупа игрока, а также 50 процентов экономических прав при следующих переходах.

22-летний бразилец в прошлом сезоне играл на правах аренды за "Ниццу". Всего он провел за команду 27 матчей.