"Барселона" следит за форвардом "Айнтрахта"

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович попал в сферу интересов "Барселоны". Как сообщает El Mundo Deportivo, скауты каталонского клуба внимательно следят за игрой 20-летнего перспективного сербского форварда, который забил девять мячей в девяти матчах в нынешнем сезоне в бундеслиге, а также три мяча в четырех матчах Лиги Европы.

Йович перешел в "Айнтрахт" в 2017 году из "Бенфики", а начинал свою карьеру в "Црвене Звезде". Интерес к нему проявляют также "Бавария" и "Ливерпуль".