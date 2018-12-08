"Барселона" следит за 18-летним эквадорцем

"Барселона" проявляет интерес к эквадорскому вингеру клуба "Индепендьенте дель Валье" Гонсало Плате, сообщает sport.es. По данным источника, скауты каталонского клуба не раз просматривали 18-летнего футболиста, однако "Барселона" не спешит делать предложение, поскольку слишком велик риск, что в таком возрасте эквадорец не сможет адаптироваться в Европе.

– Через пару лет я вижу себя в топ-клубе Европы, всегда хочется быть среди лучших, – отметил Плата. – Скаут "Барселоны" просматривал мою игру, она ему понравилась. Но разговоры о переходе – это слухи.