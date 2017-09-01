"Барселона" рассматривает Езила в качестве альтернативы Коутинью

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил сегодня, в последний день трансферного окна в Испании, может перейти в "Барселону". Как сообщает Cope, каталонцы рассматривают немца в качестве альтернативы хавбеку "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, который останется в составе "красных" до конца сезона.

Напомним, Езил уже выступал в чемпионате Испании. В период с 2010 по 2013 год он защищал цвета "Реала". "Арсенал" оценивает своего футболиста в 60 миллионов евро. Нынешнее соглашение с английским клубом рассчитано до середины 2018 года.