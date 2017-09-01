"Барселона" рассматривает Езила в качестве альтернативы Коутинью

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил сегодня, в последний день трансферного окна в Испании, может перейти в "Барселону". Как сообщает Cope, каталонцы рассматривают немца в качестве альтернативы хавбеку "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, который останется в составе "красных" до конца сезона.
Напомним, Езил уже выступал в чемпионате Испании. В период с 2010 по 2013 год он защищал цвета "Реала". "Арсенал" оценивает своего футболиста в 60 миллионов евро. Нынешнее соглашение с английским клубом рассчитано до середины 2018 года.
Ohla
Очень надеюсь, что это все вбросы. Ибо дико напоминает агонию Бартомеу: нужно предоставить публике звезду, ну, хоть какую-то, любого уже масштаба, а то хана ему. Как бы он сейчас не вогнал Барсу в долги еще. И так все ржут, а болельщики краснеют от стыда за суд с Неймаром и ведение переговоров в это ТО. Да и Вальверде... Когда уже Иньеста пойдет в тренеры? Вот, кого вижу у руля, и заранее горжусь! :)
10:39
pustot+
Турок Майонезный в Барсе?? Да ну вас.....
10:32