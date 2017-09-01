"Барселона" пыталась перехватить у "ПСЖ" Мбаппе

"Барселона" предпринимала попытки приобрести нападающего Кильяна Мбаппе. Как сообщает Yahoo Sports, каталонцы хотели воспользоваться паузой в переговорах между "Монако" и "ПСЖ".

Напомним, "ПСЖ" не может выкупить права на Мбаппе из-за финансового fair play. Парижане вели с УЕФА диалог, в ходе которого клуб пытался убедить организацию, что сделка не нарушит правил.

Напомним, Мбаппе перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды. Соглашение с 18-летним игроком предусматривает опцию выкупа, при активации которой француз станет игроком "ПСЖ" до 30 июня 2022 года.