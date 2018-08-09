"Барселона" продала Мину в "Эвертон"

"Барселона" на официальном сайте объявила о переходе защитника Йерри Мины в "Эвертон". Английский клу заплатит за колумбийца 30,25 миллиона евро. Еще 1,5 миллиона евро каталонцы могут получить в качестве бонусов. Вместе с тем, сине-гранатовые сохранили право приоритетного выкупа прав на 23-летнего футболиста.

Напомним, Мина перешел в "Барселону" зимой 2018 года из "Палмейраса". Каталонцы заплатили за игрока 11,8 миллиона евро. В составе испанского гранда защитник провел 6 матчей, отдав 1 голевую передачу и получив 2 желтые карточки.

В составе сборной Колумбии защитник выступал на чемпионате мира-2018, где его команда дошла до 1/8 финала. Он принял участие в трех матчах мирового первенства, забив 3 гола.