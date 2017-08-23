"Барселона" предложит "Ливерпулю" 150 миллионов евро за Коутинью

"Барселона" сделала новое предложение "Ливерпулю" по трансферу полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Sky Sports. Каталонцы готовы предложить за 25-летнего игрока 150 миллионов евро. Так, английский клуб получит за переход футболиста 110 миллионов и еще 40 в виде различных бонусов.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" не собирается продавать бразильца. Клуб отклонил три предложения сине-гранатовых, в последнем из которых было предложено 129 миллионов евро за Коутинью.

Хавбек выступает за "Ливерпуль" с января 2013 года. В прошлом сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 9 голевых передач.