"Барселона" предложит "Ливерпулю" 130 миллионов фунтов за Коутинью

"Барселона" готова предложить "Ливерпулю" 130 миллионов фунтов за переход полузащитника Филиппе Коутинью, информирует Mirror. Отмечается, что в руководстве каталонского клуба уверены, что мерсисайдцы таким образом захотят вернуть потраченные средства на защитника Вирджила ван Дейка, который обошелся "красным" в 75 миллионов фунтов.

Напомним, летом этого года 25-летний бразилец был близок к переходу в "Барселону", однако "Ливерпуль" в итоге отказался продавать его. Коутинью выступает в Англии с 2013 года. В этом сезоне он вышел на поле в 20 матчах во всех турнирах, в которых он забил 12 мячей и сделал девять результативных передач.