"Барселона" предложила Срне контракт на полтора года

"Барселона" сделала официальное предложение капитану донецкого "Шахтера" Дарио Срне, сообщает Mundo Deportivo. На руках у хорвата контракт на 1,5 года. Каталонский клуб ждет его решения до начала января. Игрок в случае перехода в "Барселону" потеряет в зарплате. Кроме того, Срна должен будет разорвать действующее соглашение с "Шахтером".

Ранее президент донецкого клуба Ринат Ахметов заявил, что согласится расторгнуть договор, если Срна решит уйти из клуба. Хорват выступает за "горняков" с 2003 года. За это время он провел 513 матчей в составе команды, в которых забил 49 мячей.