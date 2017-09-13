"Барселона" предлагала Ди Марии 10 миллионов евро в год

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария минувшим летом мог стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Барселоны", которая активно интересовалась экс-хавбеком "Реала". Согласно Marca, каталонцы предлагали футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Таким образом, Ди Мария мог стать третьим самым высокооплачиваемым игроком сине-гранатовых после нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса.

За самого 29-летнего футболиста "Барселона" была готова заплатить порядка 45 миллионов евро, но это предложение не устроило "ПСЖ", в связи с чем трансфер и не состоялся.