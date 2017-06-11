"Барселона" попытается заполучить Махреза

"Барселона" рассчитывает этим летом приобрести у "Лестера" полузащитника Рияда Махреза. Как сообщает Sport.es, английский клуб хочет получить за лучшего игрока сезона-2015/16 в премьер-лиге по версии PFA и лучшего футболиста Африки-2016 не менее 40 миллионов евро, но сине-гранатовые хотят договориться о снижении цены. Ранее Махрез заявил о своем желании сменить клуб.

В услугах игрока сборной Алжира кроме каталонцев заинтересованы "Арсенал", "Челси" и "Монако".

В минувшем сезоне полузащитник провел в составе "лис" 48 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 9 голевых передач.