"Барселона" попытается приобрести Гризманна и Алли

По информации испанских изданий El Mundo Deportivo и Sport.es, "Барселона" определилась с трансферными целями на ближайшие трансферные окна. Приоритетом является приобретении форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, а также полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли.

Причем французского футболиста "Барса" хочет приобрести до старта чемпионата мира в России.

В этом сезоне 26-летний Гризманн провел 5 матчей в чемпионате Испании, забил два мяча и отдал голевую передачу. На счету 21-летнего англичанина 2 гола и 2 передачи в 7 играх премьер-лиги.