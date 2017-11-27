"Барселона" поборется с "Реалом" за Бонуччи

"Барселона" заинтересована в приобретении защитника "Милана" Леонардо Бонуччи, утверждает Don Balon. "Россонери" готовы расстаться с 30-летним итальянцем, чтобы у клуба не было проблем с финансовым фэйр-плей. Также в "Милане" надеются, что эта сделка поможет вернуть в Италию вингера Жерара Деулофеу.

Ранее появилась информация о том, что в Бонуччи заинтересован "Реал", а сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро, которые "Милан" заплатил "Ювентусу" прошлым летом.

В текущем сезоне Бонуччи сыграл в 19 матчах во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей. Также на его счету автогол во матче Лиги Европы против "Аустрии" на прошлой неделе.