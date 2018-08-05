"Барселона" перенесла презентацию Видаля на 6 августа

Презентация экс-полузащитника "Баварии" Артуро Видаля в качестве игрока "Барселоны" состоится завтра, 6 августа, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, мероприятие пройдет после того, как 31-летний чилиец пройдет медосмотр.

Традиционно игрок, который подписывает контракт с "Барселоной", прилетает в город накануне проверки у врачей, после чего фотографируется в офисе с атрибутикой клуба и выступает перед СМИ. В случае с Видалем сине-гранатовые изменили протокол – планируется, что игрок сначала пройдет медосмотр и только после этого примет участие в фотосессии.

Медосмотр запланирован на первую половину дня понедельника, 6 августа. В том случае, если у него не будет выявлено проблем со здоровьем, в этот же день состоится его презентация на "Камп Ноу".