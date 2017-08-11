"Барселона" переключилась с Коутинью на Кристиана Эриксена

После неудачных переговоров с "Ливерпулем" о переходе Филиппе Коутинью "Барселона" переключилась на игрока "Тоттенхэма", сообщает Indepedent. По информации издания, каталонский клуб постарается приобрести полузащитника Кристиана Эриксена.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 40 миллионов евро. Датчанин выступает за "шпор" с 2013 года, куда перешел из "Аякса". Всего в составе лондонского клуба он провел 179 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 56 голевых передач.

Напомним, что "Ливерпуль" принял решение не продавать Коутинью этим летом.