"Барселона" переключилась на Дибалу, потеряв надежду приобрести Коутинью

Руководство "Барселоны" уже не рассчитывает приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, утверждает Marca. Ранее стало известно, что "красные" отклонили очередное предложение каталонцев в 160 миллионов евро за бразильца.

По этой причине сине-гранатовые вновь вернулись к рассмотрению варианта с покупкой нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы. При этом отмечается, что и аргентинец обойдется "Барселоны" в крупную сумму. Кроме того, подчеркивается, что туринцы не планируют расставаться с форвардом, а сам Дибала не уверен в необходимости переезда в Барселону.