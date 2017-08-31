"Барселона" объявит о трансфере Коутинью в 21.00 по Москве?

"Барселона" договорилась с "Ливерпулем" о трансфере полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Express Sport. По информации источника, объявление о переходе бразильца в испанский клуб в 21.00 по московскому времени.

Однако, по данным Daily Mirror, "красные" опровергли эти информацию.

Елси трансфер состоится, он займет второе место в списке самых дорогих футбольных сделок после перехода Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро – ожидается, что сделка состоится, если каталонцы заплатят за Коутинью за 150 миллионов евро.

Напомним, Коутинью играет за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он забил 24 мяча и отдал 37 голевых передач в 181 матче.

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