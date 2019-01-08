16:51 | Футбол — Трансферы

"Барселона" объявила о подписании контракта с игроком "Тулузы" Тодибо

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"Барселона" объявила о подписании контракта с игроком "Тулузы" Жан-Клером Тодибо. 19-летний француз, играющий на позициях центрального защитника, а также хавбека, присоединится к сине-гранатовым следующим летом на правах свободного агента.

На игрока также претендовали "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Сити". В текущем сезоне Тодибо провел 10 матчей за "Тулузу" и забил 1 гол.

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