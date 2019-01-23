20:06 | Футбол — Трансферы

"Барселона" объявила о подписании контракта с де Йонгом. Сумма трансфера - 75 миллионов евро

Обсудить
10

"Барселона" в своем официальном Твиттере объявила о подписании контракта с полузащитником "Аякса"  Френки де Йонгом. 21-летний голландец присоединится к сине-гранатовым 1 июля 2019 года. 

Контракт с де Йонгом будет рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов евро "Аякс" может получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.

В текущем сезоне де Йонг провел 28 матчей за "Аякс", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. 

Все о трансферах - здесь

Обсудить
10
Загрузка...
Материалы других СМИ