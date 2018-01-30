"Барселона" объявила о переходе Деулофеу в "Уотфорд"

Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу до конца сезона будет играть за "Уотфорд", сообщает пресс-служба каталонского клуба. Англичане взяли игрока в аренду и заплатят за это 1 миллион евро.

Напомним, Деулофеу является воспитанником "Барселоны". Он не сумел закрепиться в составе каталонцев и выступал на правах аренды за "Эвертон" и "Севилью", после чего "ириски" выкупили его контракт. В составе ливерпульцев он также не смог стать игроком основного состава и провел вторую часть сезона-2016/17 в аренде в "Милане".

Летом прошлого года "Барселона" выкупила контракт игрока. В этом сезоне нападающий принял участие в 17 матчах, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.