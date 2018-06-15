"Барселона" нашла замену Иньесте

"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Германии Илкая Гюндогана, утверждает The Sun. Каталонский клуб ведет поиски игрока, который заменит хавбека Андреса Иньесту, недавно перешедшего в японский "Виссел Кобе".

"Барселоне" придется заплатить свыше 50 миллионов фунтов стерлингов за трансфер 27-летнего футболиста. По информации издания, сам игрок заинтересован в переезде на "Камп Ноу".

В минувшем сезоне Гюндоган провел 54 матча во всех турнирах и забил 6 голов.