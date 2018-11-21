"Барселона" начала операцию по возвращению Неймара

"Барселона" готовится к возвращению Неймара в Каталонию, сообщает Goal. Клуб связался с представителями игрока с предложением о том, что бразилец сам должен выступить инициатором сделки.

Неймар перешел в "ПСЖ" летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом мира. В прошлом сезоне он провел 30 матчей в составе команды, в которых забил 28 мячей.

Вместе с парижанами Неймар выиграл все французские трофеи за год. Несмотря на это, по сведениям СМИ, игрок не совсем доволен переходом в "ПСЖ" и хотел бы уйти из команды.