"Барселона" может заменить Ракитича молодым игроком "Боруссии"

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Махмуду Дахуду, сообщает sport1. Помимо каталонцев в 21-летнем футболисте заинтересованы такие команды, как "Ювентус" и "Ливерпуль". Немецкий клуб надеется продлить контракт с игроком, чтобы удачнее продать перспективного футболиста, однако на данный момент переговоры зашли в тупик.

"Барселона" рассматривает Дахуда как замену Ивану Ракитичу, который с большой долей вероятности покинет команду летом. Контракт с немцем рассчитан до 2018 года. Дахуд является воспитанником "Боруссии" и за основную команду провел 62 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 11 передач.