"Барселона" может вернуть Деулофеу за 12 миллионов евро

Руководство "Барселоны" рассматривает вариант с возвращением своего воспитанника полузащитника Жерара Деулофеу, который сейчас играет за "Милан" на правах аренды. Спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес отметил, что у его команды есть право вернуть игрока за небольшую цену. На данный момент 23-летний футболист провел в чемпионате Италии 9 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

– Мы можем вернуть Деулофеу, и это здорово, – цитирует Ilmilanista Фернандеса. – Мы рады тому, как сейчас складывается его карьера. Да, в "Эвертоне", которому он сейчас принадлежит, он играл не часто. Но переход в "Милан" дал ему хорошую игровую практику, благодаря чему он вернулся в сборную Испании. Мы следим за его игрой. Хорошая новость в том, что мы может вернуть его за 12 миллионов евро.