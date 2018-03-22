12:19 | Футбол — Трансферы

"Барселона" может снова попытаться купить Рабьо

1

Полузащитник "ПСЖ"  Адриен Рабьо остается в сфере интересов "Барселоны". Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб пытался приобрести француза еще прошлым летом, однако парижане ответили отказом, хотя "Барселона" предлагала включить его в сделку о переходе в "ПСЖ" Неймара.

По данным источника, "Барселона" не отказалась от своей идеи и ждет развития ситуации вокруг контракта Рабьо с "ПСЖ", который истекает летом 2019 года и пока не продлен.

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serenky25

Меня купите. мне 40, живот пивной. НО Я ПРЕКРАСНО ВИЖУ ПОЛЕ. (((:

12:42

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!