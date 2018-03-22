"Барселона" может снова попытаться купить Рабьо

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо остается в сфере интересов "Барселоны". Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб пытался приобрести француза еще прошлым летом, однако парижане ответили отказом, хотя "Барселона" предлагала включить его в сделку о переходе в "ПСЖ" Неймара.

По данным источника, "Барселона" не отказалась от своей идеи и ждет развития ситуации вокруг контракта Рабьо с "ПСЖ", который истекает летом 2019 года и пока не продлен.