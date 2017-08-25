"Барселона" может расторгнуть контракт с Тураном

"Барселона" рассматривает возможность расторжения контракта с полузащитником Ардой Тураном, сообщает sport.es. По информации источника, новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не рассчитывает на турецкого хавбека.

По мнению руководства испанского клуба, Туран не воспользовался предоставившимися шансами и не сумел доказать свою необходимость основному составу "Барселоны". Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2019/20.

Напомним, Туран выступает за каталонцев с 2015 года. За это время он провел во всех турнирах 55 матчей, забив 10 мячей.