"Барселона" купила у "Бордо" Малкома за 41 миллион евро

"Барселона" объявила о подписании контракта с полузащитником Малкомом. Хавбек перешел в каталонский клуб из "Бордо". Ранее на него претендовала "Рома" и даже достигла с французами договоренности по трансферу в размере 36 миллионов евро. Тем не менее, "Барса" перебила предложение конкурента, выкупив Малкома за 41 миллион (плюс один миллион бонусами).
Контракт Малкома рассчитан на 5 сезонов, до лета 2023 года.
В прошлом сезоне Малком провел 38 матчей в составе "Бордо" и забил 12 голов.
👋 🇧🇷 Bem-vindo Malcom! Welcome!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июля 2018 г.
⚽️ #EnjoyMalcom
🔵🔴 #EnjoyBarça pic.twitter.com/nnxVK3hZt4