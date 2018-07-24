"Барселона" купила у "Бордо" Малкома за 41 миллион евро

"Барселона" объявила о подписании контракта с полузащитником Малкомом. Хавбек перешел в каталонский клуб из "Бордо". Ранее на него претендовала "Рома" и даже достигла с французами договоренности по трансферу в размере 36 миллионов евро. Тем не менее, "Барса" перебила предложение конкурента, выкупив Малкома за 41 миллион (плюс один миллион бонусами).

Контракт Малкома рассчитан на 5 сезонов, до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Малком провел 38 матчей в составе "Бордо" и забил 12 голов.