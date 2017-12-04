"Барселона" извинилась за фото игрока "Гремиу" в форме каталонцев

Руководство "Барселоны" принесло извинения "Гремиу" за появление в интернете фотографии полузащитника бразильской команды Артура Рамоса в форме каталонцев, сообщает Sun. Ранее появилась информация о том, что юрист команды из Порту-Алегри Нестор Хейн направит жалобу в ФИФА - по его словам, испанский гранд хотел использовать эту фотографию в качестве инструмента давления при переговорах.

Отметим, что по информации СМИ, трансферная стоимость 21-летнего хавбека составляет 49 миллионов евро, а по версии transfermarkt.de - 6 миллионов евро. В этом сезоне Артур Рамос принял участие в 40 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча и заработав 3 желтые карточки.