"Барселона" интересуется экс-защитником "Рубина"

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Лас-Пальмаса" Маурисио Лемосу, сообщает Marca. Каталонский клуб вел переговоры о переходе 20-летнего уругвайца летом, но тогда не согласился заплатить требуемую сумму. Теперь "Барса" хочет подписать Лемоса зимой. В клубе надеются, что до открытия трансферного окна удастся уговорить руководство "Лас-Пальмаса".

Напомним, Лемос в 2015 году, выступавший тогда за уругвайский "Дефенсор", подписал контракт с "Рубином" на правах аренды, после чего был выкуплен казанским клубом. В составе "Рубина" он провел семь матчей и был отдан в аренду "Лас-Пальмасу". Летом 2016 года испанский клуб выкупил контракт Лемоса.