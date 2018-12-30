"Барселона" и Рабьо. Официальное заявление каталонского клуба

"Барселона" сделала официальное заявление по возможному трансферу полузащитника "ПСЖ" Адриену Рабьо​, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Испанская команда отрицает нарушение правил переговоров с 23-летним французским игроком.

– До того, как новость появилась во Франции, "Барселона" заявляет, что она не нарушила каких-либо правил, касающихся подписания игроков "ПСЖ". Единственные контакты были проведены в августе месяце, а теперь и неделю назад. В обоих случаях были установлены контакты со спортивными чиновниками "ПСЖ", чтобы показать интерес каталонского клуба к игроку Адриену Рабьо.

"Барселона" всегда хотела работать с максимальной прозрачностью с "ПСЖ" и любым другим клубом.

"Барселона" отрицает существование какого-либо соглашения с игроком "ПСЖ" Адриеном Рабьо, – сообщается на сайте каталонского клуба.

Спортивный директор "ПСЖ": "Барселона" договорилась с Рабьо в обход нас, это неуважение по отношению к нам"