"Барселона" и "Атлетико" поборются за защитника "Коринтианс"

Защитник "Коринтианс" Гильерме Арана летом может перебраться в Испанию. Как утверждает Sambafoot, интерес к 20-летнему бразильцу проявляют "Барселона", "Атлетико" и "Бордо". И если французский клуб не готов удовлетворить финансовые запросы бразильцев, то испанские коллективы согласны выплатить за игрока 10 миллионов евро.

Отмечается, что мадридцы рассчитывают договориться с "Коринтианс" о том, чтобы игрок еще сезон провел в Бразилии, а затем перебрался в "Атлетико", так как клубу пока запрещено совершать трансферы.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Арана сыграл в 6 матчах и получил 1 желтую карточку.