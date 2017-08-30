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16:43 | Футбол — Трансферы

"Барселона" хочет перехватить у "Ливерпуля" Лемара из-за отказа продать Коутинью

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"Барселона" хочет приобрести полузащитника "Монако" Тома Лемара. По информации Diario Sport, "сине-гранатовые" хотят помешать "Ливерпулю", который отказывается продавать Филиппе Коутинью.

Отмечается, что "Барселона" уже начала переговоры с игроком и клубом. В прошлом сезоне Лемар принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Срок контракта полузащитника с "Монако" рассчитан до лета 2020 года.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

Бартомеу предатель!

17:09

Солёный

Назло маме отморожу уши... ))))

16:55