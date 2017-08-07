"Барселона" готова заплатить за Коутинью 130 миллионов евро

По информации The Times, "Барселона" готова заплатить за полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью порядка 130 миллионов евро. Отметим, что предыдущее предложение каталонцев в 75 миллионов было отклонено английским клубом.

Напомним, что на прошлой неделе "Барселона" продала форварда Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Клуб находится в поисках замены бразильцу.

Ранее отмечалось, что 25-летний Коутинью дал свое согласие на переход в "Барселону" и будет ждать решения "Ливерпуля". Бразилец играет за клуб с 2013 года. На его счету 42 гола и 37 голевых передач в 181 встрече.