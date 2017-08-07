"Барселона" готова заплатить 70 миллионов евро за Усмана Дембеле

"Барселона" предлагает дортмундской "Боруссии" за вингера Усмана Дембеле 70 миллионов евро, сообщает сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио. Каталонцы уже согласовали личный контракт с 20-летним французом и сейчас ведут переговоры о сумме трансфера.
Ранее исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что Дембеле стоит более чем 100 миллионов евро.
Напомним, француз перешел в "Боруссию" в 2016 году из "Ренна". В составе дортмундцев он провел 50 матчей, забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.
wedes
Барселона сейчас при деньгах, можно и побольше закинуть.
08:29
Гелендваген Бердыева
Нет, не менее 223 млн. евро, даже пусть не думают.
07:27