09:42 5 августа | Футбол — Трансферы

"Барселона" готова включить Иньесту в сделку по Дибале

5

"Барселона" нацелилась на нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. По информации Corriere Dello Sport, руководство каталонцев готово заплатить за аргентинца 90 миллионов евро и включить в сделку полузащитника Андреса Иньесту.

Напомним, что "Барселона" рассматривает кандидатуру Дибалы в качестве замены для форварда Неймара. Бразилец перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Зарплата футболиста в новой команде составит 30 миллионов евро в год.

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Flamenco

кого-нибудь Обемеянг - Дембеле

14:28 5 августа

Flamenco

В связи с тем, что ЖПС сделал по Неймару, теперь все взвинтят цены, поэтому трансферов будет мало! А, Барсе необходимо купить ТРОИХ игроков! универсального игрока КИММИХ, Коутинью, и на крайняк Обамейанга

14:27 5 августа

Player124

Утка. Барса не отпустит Иньесту.

11:50 5 августа

Slim Taller

У них свои игры.Как известно,Дибала и Мбаппе трансферные цели Реала.Что-бы повысить цены на игроков,их агенты вбрасывают информацию,что игроками интересуется злейший враг основного претендента.

11:26 5 августа

Кол Колыч

Дибала не входит в сферу интересов Барсы, ранее да была заинтересованность.... есть желание подписать Дембеле и Коутиньо, а в следующее летнее ТО Гризманна...

10:00 5 августа