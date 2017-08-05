"Барселона" готова включить Иньесту в сделку по Дибале

"Барселона" нацелилась на нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. По информации Corriere Dello Sport, руководство каталонцев готово заплатить за аргентинца 90 миллионов евро и включить в сделку полузащитника Андреса Иньесту.

Напомним, что "Барселона" рассматривает кандидатуру Дибалы в качестве замены для форварда Неймара. Бразилец перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Зарплата футболиста в новой команде составит 30 миллионов евро в год.