"Барселона" готова включить Иньесту в сделку по Дибале

"Барселона" нацелилась на нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. По информации Corriere Dello Sport, руководство каталонцев готово заплатить за аргентинца 90 миллионов евро и включить в сделку полузащитника Андреса Иньесту.
"Барселона" нацелилась на нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. По информации Corriere Dello Sport, руководство каталонцев готово заплатить за аргентинца 90 миллионов евро и включить в сделку полузащитника Андреса Иньесту.
Flamenco
кого-нибудь Обемеянг - Дембеле
14:28 5 августа
Flamenco
В связи с тем, что ЖПС сделал по Неймару, теперь все взвинтят цены, поэтому трансферов будет мало! А, Барсе необходимо купить ТРОИХ игроков! универсального игрока КИММИХ, Коутинью, и на крайняк Обамейанга
14:27 5 августа
Player124
Утка. Барса не отпустит Иньесту.
11:50 5 августа
Slim Taller
У них свои игры.Как известно,Дибала и Мбаппе трансферные цели Реала.Что-бы повысить цены на игроков,их агенты вбрасывают информацию,что игроками интересуется злейший враг основного претендента.
11:26 5 августа
Кол Колыч
Дибала не входит в сферу интересов Барсы, ранее да была заинтересованность.... есть желание подписать Дембеле и Коутиньо, а в следующее летнее ТО Гризманна...
10:00 5 августа