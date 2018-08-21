"Барселона" готова расстаться с Ракитичем за рекордную сумму

Руководство "Барселоны" готово расстаться с полузащитником Иваном Ракитичем, утверждает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонцы могут продать 30-летнего вице-чемпиона мира в составе сборной Хорватии за сумму отступных, прописанную в его контракте – 125 миллионов евро.

Интерес к хавбеку проявляет "ПСЖ". В настоящее время парижане не делали официального запроса в испанский клуб. Также в услугах игрока заинтересован новый главный тренер "Баварии" Нико Ковач.

Если трансфер состоится, Ракитич станет самым дорогим игроком мира среди тех, кому уже исполнилось 30 лет. В настоящее время рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который перешел из "Реала" в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

Напомним, Ракитич играет за "Барселону" с 2014 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне он принял участие в двух матчах на клубном уровне, в которых не отметился результативными действиями.